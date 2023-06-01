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Посол Антонов: новый пакет военной помощи Украине после атаки дронов в РФ показывает безразличие США к преступлениям бандеровцев

Посол Антонов: новый пакет военной помощи Украине после атаки дронов в РФ показывает безразличие США к преступлениям бандеровцев

Новый пакет американской военной помощи украинской стороне после атаки беспилотников в Российской Федерации показывает безразличие Вашингтона к преступлениям бандеровцев.

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