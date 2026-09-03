Украина не сможет вернуть кредиты Евросоюза, выделенные на финансирование военных действий против РФ, заявил в интервью «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Вашингтон заявил ...
- ГБ Раскрыта страшная...
- ГБ Последние F-16 го...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым