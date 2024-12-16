Новый год с космическими ценами на мандарины – почему подорожал «праздничный» фрукт Евгения КомароваЦены на мандарины, неизменный символ Нового года, в этот раз будут космическими – ждать предпраздничного снижения не стоит.
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