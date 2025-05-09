Предательский подарочек Трампа России на 9 мая. "Никого не было храбрее, чем США"

y

yumashev

У нас разные критерии определения победы и это заложено в принципах, психологии, идеологии англосаксов. Для нас победа это поверженный враг и знамя Победы, для них полученная прибыль. Даже СССР, в тч. Россия для них поверженная держава, потому что выплатила все долги по ленд-лизу. Мы оцениваем победу по ущербу и вложениям (разрушенным городам, заводам, погибшим воинам и населению, другим затратам), а англосаксы оценивают по полученной прибыли (на продаже вооружения и др. ресурсов, вывезенных ценностях, минимальных вложениях). Чем больше мы говорим об ущербе от войны, тем больше мы им потакаем подтверждать их победу в войне. После войны США приобрели влияние в мире такое, которого не имели до неё, это тоже для них победа. Трамп выразил общее мнение англосаксов. Раз союзники потеряли меньше воинского контингента в войне по сравнению с СССР ими воспринимается как военный успех, умение воевать, по сравнению с Советской Армией. Всё остальное для них не имеет значения. Как они понимают, сравнивая вложения и прибыль свою с нашей, они считают, что победили они. И их понимание в их идеологии, принципах и критериях. Так же как сейчас, пока все измерения и расчёты в мире осуществляются в долларах, они себя будут считать хозяевами мира. Так что начинать нам надо с экономической науки, а не с пропаганды, которая нужна, но в принципиальных вопросах ничего не даст. Все страны заинтересованы применить твёрдый эквивалент для измерения трудозатрат, машинозатрат, энергозатрат, материалозатрат с одной стороны и измерения полученной эффективности от этих затрат. Чтоб материальный продукт определял стоимость, а не курс акций, политическая обстановка или др. Все страны заинтересованы в этом, но либералы во всех странах препятствуют, ссылаясь на рыночные основы экономики. Рынок это подстроечный механизм, который определяет движение потребностей, который помогает корректировать выпуск качеств и количество товара, определённых прогнозным расчётом, по статистическим сведениям, и изучению спроса. Прогноз должен содержать, например для потребительских товаров, политические требования воспитательного характера, такие как культурное, патриотическое воспитание, ориентация на устойчивое развитие, экологию и др.