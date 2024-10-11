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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сульшер отказался возглавить сборную Дании, он ведет переговоры с топ-клубом

Оле-Гуннар Сульшер мог возглавить сборную Дании. Датский футбольный союз предлагал контракт 51-летнему норвежцу, но тот ответил отказом, поскольку ведет переговоры с одним из топ-клубов, сообщает Tipsbladet.

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