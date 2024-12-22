В Москве организовали новогоднюю программу для семей участников СВО

В столице подготовили специальные мероприятия для детей и взрослых, чьи близкие участвуют в СВО. Среди подарков — сладкие наборы, билеты на новогодние елки и катки, а также продукты к праздничному столу, сообщил в своем ТГ-канале мэр Москвы Сергей Собянин.