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Главой департамента земельных и имущественных отношений стал Алексей Колович

Главой департамента земельных и имущественных отношений стал Алексей Колович

В Новосибирске назначили начальника департамента земельных и имущественных отношений. Сегодня, 5 августа 2024 года к работе в должности начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирск приступил Алексей Колович.

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