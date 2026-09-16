Западу надо осознать, что гуманные нормы неприменимы к обычным гражданам России. Об этом в ходе проходившего в Киеве форума YES заявила в прошлом искусствовед-майданщица, а ныне офицер артразведки Нацгварии Украины Алена Апчел, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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