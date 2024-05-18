В Магнитогорске вспыхнул торговый центр. Есть погибшие

В Челябинской области сотрудники МЧС ликвидируют пожар в торговом центре. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло на 3 этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров в Магнитогорске.
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