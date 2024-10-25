Все утверждения о том, что «мне не хватает денег на детей» являются враньем

Алатырка

Бляха муха. Смотрю на вас и офигеваю. Все такие богатые?! Одна я такая нищая. Ну по порядку. Я работаю на полторы ставки-до 50 не дотягиваю-молодые специалисты меньше гораздо получают, у меня высшая категория. Оплата ЖКХ-порядка 10, дорога -2000, оплата телефонов 2000. Музыкалка младшему-3500, бассейн 4800, сад примерно 3500-4000. На все остальное -включая еду на месяц меньше 15. Заметьте-одежду и прочее не считала, пособия мне по новому закону не положены- 2 машины-10ти летняя 10ка, и 15ти летняя девятка. И не у меня одной так. Да я одна тащу детей. И не надо меня учить как мужа искать выбирать. По этому не надо под одну гребенку. В Москве может и так а отъедешь чуток от МКАДа нате здрасте