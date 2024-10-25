Лукич Вот мне хватает денег на велосипед. Я просто могу достать из кармана и купить. Если захочу купить Тойету, то в кармане у меня столько нету.
Все утверждения о том, что «мне не хватает денег на детей» являются враньем
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Василий Лыгин
Автор забыл народную мудрость: "Деньги не приносят счастья, но успокаивают нервы"-, При нехватке такого успокоителя и дети будут нервными!
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7 час.
Алатырка
Бляха муха. Смотрю на вас и офигеваю. Все такие богатые?! Одна я такая нищая. Ну по порядку. Я работаю на полторы ставки-до 50 не дотягиваю-молодые специалисты меньше гораздо получают, у меня высшая категория. Оплата ЖКХ-порядка 10, дорога -2000, оплата телефонов 2000. Музыкалка младшему-3500, бассейн 4800, сад примерно 3500-4000. На все остальное -включая еду на месяц меньше 15. Заметьте-одежду и прочее не считала, пособия мне по новому закону не положены- 2 машины-10ти летняя 10ка, и 15ти летняя девятка. И не у меня одной так. Да я одна тащу детей. И не надо меня учить как мужа искать выбирать. По этому не надо под одну гребенку. В Москве может и так а отъедешь чуток от МКАДа нате здрасте
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4 час.
Александр Иноземцев
😊 Зло и... прямо в ГЛАЗ!!! 😉 __________ +100500!👍👍👍 __________
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1 час.
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