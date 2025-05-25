"Хороший хрюкостяг" по всей Украине: Ночной удар возмездия - ПВО прорвана

Ночной удар возмездия по врагу в ответ на атаки беспилотников вызвал громкий вой в Киеве. Тем временем наши военкоры отмечают: русская армия на сей раз использовала широчайший ассортимент вооружений – от боевых беспилотников до баллистических ракет.