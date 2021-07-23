МЧС не прогнозирует ухудшения обстановки из-за сильных ливней в Сочи

Ливень в Сочи прекратился, вода отступает с затопленных улиц.Павел Иванов, начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: «Сил и средств достаточно, дальнейшее ухудшение обстановки не прогнозируется».