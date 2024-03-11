Реальная зарплата в России за последние шесть лет выросла более чем на 30%. Об этом в понедельник сообщила заместитель председателя Правительства страны Татьяна Голикова.
Голикова: Реальная зарплата за шесть лет выросла более чем на 30%
Комментарии
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Samarium
Бредит.... Срочно в районную поликлинику, если ту еще не успели закрыть...
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22 час.
Алатырка
не-не, пускай сходит - мадам не понимающая русского языка и замотанная в тряпки примет ее и пропишет ей мышьяк......Хотя нет - не пропишет, для этого еще кроме русского латынь знать надо.
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22 час.
саша пупкин
Твою мать, а реальные цены насколько выросли не считала???
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2 час.
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