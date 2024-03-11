Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша пупкин
    Твою мать, а реальные цены насколько выросли не считала???Голикова: Реальна...
  • Ливень
    если тебя долго и незаслуженно в чём-то обвиняют - нужно вернуться и заслужить)))Песков ответил Са...
  • НЕТУ Mailru Агента
    Опровергать надо. Иначе, молчание - знак согласияПесков ответил Са...

Голикова: Реальная зарплата за шесть лет выросла более чем на 30%

Голикова: Реальная зарплата за шесть лет выросла более чем на 30%

Реальная зарплата в России за последние шесть лет выросла более чем на 30%. Об этом в понедельник сообщила заместитель председателя Правительства страны Татьяна Голикова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Бредит....  Срочно в районную поликлинику, если ту еще не успели закрыть...
Ответить
22 час.
Алатырка
не-не, пускай сходит - мадам не понимающая русского языка  и замотанная в тряпки примет ее и пропишет ей мышьяк......Хотя нет - не пропишет, для этого еще кроме русского латынь знать надо.
Ответить
22 час.
саша пупкин
Твою мать, а реальные цены насколько выросли не считала???
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх