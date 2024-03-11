Голикова: Реальная зарплата за шесть лет выросла более чем на 30%

Бредит.... Срочно в районную поликлинику, если ту еще не успели закрыть...

Алатырка

не-не, пускай сходит - мадам не понимающая русского языка и замотанная в тряпки примет ее и пропишет ей мышьяк......Хотя нет - не пропишет, для этого еще кроме русского латынь знать надо.