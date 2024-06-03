Львова-Белова объявила о прекращении усыновления сирот из России иностранцами

Число усыновленных иностранцами российских детей-сирот за последние два года сократилось на 90%. Это свидетельствует о том, что практика передачи детей из России в семьи за границу прекратится окончательно в скором времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии