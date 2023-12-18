Западные СМИ уверены — Украина вряд ли выдержит «ракетную зиму»

Foreign Affairs: Крымский мост стал личным врагом Зеленского Константин Ольшанский Фото: Станислав Красильников/ТАСС Киевский режим готовится к зимней кампании российских авиаударов, которая будет значительно более масштабной и эффективной в сравнении с прошлогодней, пишет американское издание The Drive WarZone.
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