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Петербургский дневник

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Экономист Юденков спрогнозировал ключевую ставку ЦБ РФ

Экономист Юденков спрогнозировал ключевую ставку ЦБ РФ

По его словам, банк обозначит символическое снижение Какое решение по ключевой ставке примет Центробанк РФ 6 июня, радио Sputnik рассказал кандидат экономических наук, доцент факультета политологии МГУ им.

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