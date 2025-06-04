Экономист Юденков спрогнозировал ключевую ставку ЦБ РФ

По его словам, банк обозначит символическое снижение Какое решение по ключевой ставке примет Центробанк РФ 6 июня, радио Sputnik рассказал кандидат экономических наук, доцент факультета политологии МГУ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии