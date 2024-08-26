OpenAI не нравится закон о безопасности ИИ. Который приняли в Калифорнии

OpenAI выступает против нового законопроекта о безопасности ИИ в Калифорнии, призывая к федеральному регулированиюВ центре внимания технологической индустрии находится новый законопроект Калифорнии, SB 1047, направленный на усиление безопасности искусственного интеллекта.
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