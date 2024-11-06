Глава СКР заинтересовался делом о трудовом рабстве под Невинномысском

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении жителей Ставропольского края, их держали в трудовом рабстве, сообщили в пресс-службе ведомства.
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