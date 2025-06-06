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«Лента» может выкупить гипермаркеты «Магнита»

«Лента» может выкупить гипермаркеты «Магнита»

Компания «Лента» рассматривает приобретение гипермаркетов сети магазинов «Магнит». Краснодарская розничная сеть может сосредоточиться на развитии малоформатных объектов, отказавшись от супермаркетов и гипермаркетов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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