«Лента» может выкупить гипермаркеты «Магнита»

Компания «Лента» рассматривает приобретение гипермаркетов сети магазинов «Магнит». Краснодарская розничная сеть может сосредоточиться на развитии малоформатных объектов, отказавшись от супермаркетов и гипермаркетов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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