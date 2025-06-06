«Лента» может выкупить гипермаркеты «Магнита»

Компания «Лента» рассматривает приобретение гипермаркетов сети магазинов «Магнит». Краснодарская розничная сеть может сосредоточиться на развитии малоформатных объектов, отказавшись от супермаркетов и гипермаркетов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.