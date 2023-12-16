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Тренер Соколова заявила, что ее ввели в замешательство новые правила ритм-танца

Тренер Соколова заявила, что ее ввели в замешательство новые правила ритм-танца

Тренер Елена Соколова в интервью "Газете.Ru" прокомментировала слова олимпийского чемпиона Сочи-2014 Никиты Кацалапова о том, что новые правила ритм-танца на сезон-2023/24 уничтожают "целый вид фигурного катания" - танцы на льду.

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