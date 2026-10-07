В Екатеринбурге подростку предъявили обвинение за нападение на вагоновожатую

Подростку в Екатеринбурге предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ после того, как 5 октября на улице Учителей он ехал, зацепившись за сцепное устройство трамвая, а на замечание вагоновожатой отреагировал действиями, которые следствие квалифицировало как хулиганство с применением предмета.