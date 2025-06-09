Марочко: заход армии РФ в Днепр «обескровит» киевскую власть

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Российская армия в случае продвижения к городу Днепру (ранее — Днепропетровск) — областному центру Днепропетровской области Украины — «обескровит» киевское руководство, считает военный эксперт Андрей Марочко.
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