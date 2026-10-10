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В Республике Алтай открыли детский центр здоровья "Манжерок"

В Республике Алтай открыли детский центр здоровья "Манжерок"

Детский центр здоровья "Манжерок" открылся в Республике Алтай. Как рассказал глава региона Андрей Турчак в своем канале в MAX, новые и современные условия для лечения и реабилитации детей с особенностями здоровья создали на базе бывшего дома ребенка.

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