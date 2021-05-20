Перемирие между Израилем и ХАМАС лишь затишье? "Конец света начнется с большой войны"

В четверг, 20 мая, после серий взаимных атак Израиль и ХАМАС объявили о перемирии. Россия, со свой стороны, выразила надежду, что договоренность о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет носить долгосрочный характер.
В четверг, 20 мая, после серий взаимных атак Израиль и ХАМАС объявили о перемирии. Россия, со свой стороны, выразила надежду, что договоренность о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет носить долгосрочный характер.
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