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Перемирие между Израилем и ХАМАС лишь затишье? "Конец света начнется с большой войны"

Перемирие между Израилем и ХАМАС лишь затишье? "Конец света начнется с большой войны"

В четверг, 20 мая, после серий взаимных атак Израиль и ХАМАС объявили о перемирии. Россия, со свой стороны, выразила надежду, что договоренность о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет носить долгосрочный характер.

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LEG
И чего тут в философские темы религий уходить..... надо смотреть , а это видно не вооруженным взглядом.... в этом регионе мир нужен странам , которые там находятся , а кому то выгодно , что бы горел или тлел конфликт.... в Сирии успокоились, нашли другое место, если здесь начнется перемирие , значит загорится в другом месте :-(
Владислав Ласьков
В Сирии не успокоились, успокоили)
LEG
Согласен :-)
Александр Цапко
Истинные христиане ждут Армагеддон более 2.000 лет. Армагеддон–это как день Победы 9 мая! В Армагеддоне наконец-то будет покончено с этим злым миром, которым правит Сатана, ведь ему подчиняются все правители и страны мира. Нет ни одной страны, которая была бы на стороне Бога. Сейчас заканчивается деление людей на "козлов и овец", как сказал Христос. Из Писаний видно, что на Земле есть всего два мира: мир Сатаны 90%, и 10% люди Бога. В Апокалипсисе(Откровение), последней книге Библии, сказано, что Армагеддон начтётся с ликвидации всех религий, потом политиков, потом коммерции, потом всех остальных. У Сатаны, как у государств, есть три главные ударные силы: религия, политика, коммерция. Религия–самая сильная, так как она формирует в людях такой менталитет, который позволяет заниматься политикой, производить и брать в руки оружие, создавать коммерцию и т.д. На предармагеддонное время в Библии есть около 40 пророчеств. Почти все сбылись, неисполнившихся осталось меньше, чем пальцев на руке. Этот вопрос решён на небе и обсуждению на земле не подлежит. Бог хозяин Вселенной и Он решил, что вернёт на землю рай, от которого люди отказались.

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