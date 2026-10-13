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Киев бьет тревогу из-за нового российского оружия, уничтожающего ЛЭП

Киев бьет тревогу из-за нового российского оружия, уничтожающего ЛЭП

Удары по линиям электропередачи несут критическую угрозу для энергосистемы Украины, посетовал в YouTube украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук .

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