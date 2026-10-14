Приставы арестовали особняк Джигана в Подмосковье, в котором он устроил стрельбу по персоналу. Как пишет телеграм-канал Mash, причиной стал долг в 1,7 млн рублей по алиментам перед его экс-супругой Оксаной Самойловой, который копился с 2020 года.