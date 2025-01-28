Жизнь есть досадная ловушка. Топ-20 цитат Чехова, которые помнят до сих пор

В Таганроге 165 лет назад родился Антон Павлович Чехов, один из самых известных драматургов. Писатель с образованием врача, он создал свыше 500 произведений, которые перевели более чем на 100 языков мира.
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