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Политолог Марков поддержал спикера Госдумы Володина и призвал прямо обвинять США и Польшу в геноциде русского народа на Украине

Политолог Марков поддержал спикера Госдумы Володина и призвал прямо обвинять США и Польшу в геноциде русского народа на Украине

Политолог Сергей Марков поддержал председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и призвал прямо обвинять Соединенные Штаты и Польшу в геноциде русского народа на Украине.

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