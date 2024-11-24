Студотряды из Архангельской области вновь в числе лучших

Алексей Тан

В АЛТИ... Я сам когда то учился... (конец 70-тых и только три года.... но! УЧИЛСЯ)... учился на "вечернем"... а Работал и жил в АРБУМе, АРхангельский БУМажный комбинат. (Новодвинск)... знаком, знаком и помню наших (своих) студентов... ИСТИННЫЕ поморы, не прихотливые и ВСЁ умеющие!!!.