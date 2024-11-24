Штаб студенческих отрядов Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова второй год подряд становится лучшим в конкурсе Министерства науки и высшего образования России.
Студотряды из Архангельской области вновь в числе лучших
Комментарии
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Алексей Тан
В АЛТИ... Я сам когда то учился... (конец 70-тых и только три года.... но! УЧИЛСЯ)... учился на "вечернем"... а Работал и жил в АРБУМе, АРхангельский БУМажный комбинат. (Новодвинск)... знаком, знаком и помню наших (своих) студентов... ИСТИННЫЕ поморы, не прихотливые и ВСЁ умеющие!!!.
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