Дмитрий Артюхов на Российской энергетической неделе рассказал о сотрудничестве Ямала и компаний ТЭК

Губернатор Ямала участвует в Российской энергетической неделе, которая проходит в Москве. Дмитрий Артюхов выступил спикером сессии «Хочу тут работать»: бренд работодателя в борьбе за таланты», посвященной вопросам подготовки кадров для ключевых компаний энергетической отрасли в стране.
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