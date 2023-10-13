Дмитрий Артюхов на Российской энергетической неделе рассказал о сотрудничестве Ямала и компаний ТЭК

Губернатор Ямала участвует в Российской энергетической неделе, которая проходит в Москве. Дмитрий Артюхов выступил спикером сессии «Хочу тут работать»: бренд работодателя в борьбе за таланты», посвященной вопросам подготовки кадров для ключевых компаний энергетической отрасли в стране.