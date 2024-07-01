Хамзаев потребовал признать чайлдфри экстремистским движением

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с требованием признать движение «чайлдфри» экстремистским и запретить его на законодательном уровне, передает РИА Новости.
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