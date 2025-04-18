В Орловской области побит рекорд 2024 года по ракетным и авиационным опасностям

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал об итогах прошедших суток. На Орловщине, по его словам, 17 апреля выдалось относительно «спокойным» днём – только четыре раза объявлялась авиационная опасность.
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