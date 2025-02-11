В российском регионе арестовали мужчину за расправу над женой и ее знакомым

В Ачинске мужчину арестовали на два месяца за расправу над женой и ее знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
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