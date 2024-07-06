В Каргопольском округе спасатели нашли пропавшего рыбака

Поисково-спасательная операция началась утром пятого июля - её проводила Архангельская областная служба спасенияПоисково-спасательная операция началась утром пятого июля - её проводила Архангельская областная служба спасенияВ тот же день поступила информация о том, что пропавшего рыбака нашли на вырубе в южной части болота Семеновского, неподалеку от урочища Курганы.
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