В Каргопольском округе спасатели нашли пропавшего рыбака

Поисково-спасательная операция началась утром пятого июля - её проводила Архангельская областная служба спасенияПоисково-спасательная операция началась утром пятого июля - её проводила Архангельская областная служба спасенияВ тот же день поступила информация о том, что пропавшего рыбака нашли на вырубе в южной части болота Семеновского, неподалеку от урочища Курганы.