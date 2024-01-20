NBC: Россия может победить на Украине в течение нескольких недель

Помощники президента США Джо Байдена предупредили американских законодателей в Конгрессе, что в случае промедления с выделением помощи Украине Россия может победить в конфликте в течение нескольких недель.
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