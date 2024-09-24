Врач назвала наиболее вредные для организма алкогольные напитки

Исследователи, изучающие влияние типа алкогольного напитка на здоровье, едины во мнении, что нет никакой разницы — пить водку, коньяк, вино или что-то другое, так как в любом случае в результате распада этанола будет вырабатываться токсичное вещество, сказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
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