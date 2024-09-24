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Врач назвала наиболее вредные для организма алкогольные напитки

Врач назвала наиболее вредные для организма алкогольные напитки

Исследователи, изучающие влияние типа алкогольного напитка на здоровье, едины во мнении, что нет никакой разницы — пить водку, коньяк, вино или что-то другое, так как в любом случае в результате распада этанола будет вырабатываться токсичное вещество, сказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

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Комментарии
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Валерий Романов
Люди любят себя наказывать.Бухло одно из наказаний в этом мире.Где зло болезнь и каждый болен им а черт душа. Который любит поиграть раз жизнь дана тебе лишь для борьбы с душой.Раз черт она..
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