США используют стандарт связи O-RAN как оружие против Китая — Digitimes

Стандарт открытых сетей связи (Open radio access network, O-RAN) стал оружием для борьбы с китайскими поставщиками оборудования для мобильной связи в руках американских властей, утверждается в материале, опубликованном 14 января порталом Digitimes.
Стандарт открытых сетей связи (Open radio access network, O-RAN) стал оружием для борьбы с китайскими поставщиками оборудования для мобильной связи в руках американских властей, утверждается в материале, опубликованном 14 января порталом Digitimes.
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