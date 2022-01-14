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США используют стандарт связи O-RAN как оружие против Китая — Digitimes

США используют стандарт связи O-RAN как оружие против Китая — Digitimes

Стандарт открытых сетей связи (Open radio access network, O-RAN) стал оружием для борьбы с китайскими поставщиками оборудования для мобильной связи в руках американских властей, утверждается в материале, опубликованном 14 января порталом Digitimes.

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