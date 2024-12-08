Максим Столетов. Сирия: украинский джихадКиевский режим собирает под свои знамена все террористическое отребьеПока мировую повестку захватили кризисы на Украине и Ближнем Востоке, вновь вспыхнул тлеющий конфликт в Сирии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии