Педагога из Петербурга с коллекцией детского порно на компьютере осудили на три года

За интимную связь с несовершеннолетней его судить не стали. В Петербурге суд огласил приговор в отношении школьного педагога Георгия Толоконникова, обвиняемого в хранении детского порно и совращении школьниц.
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