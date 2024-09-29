🗓 Сегодня 29 сентября – отмечается 13 праздников. Начнём пожалуй с🥪 Дня бутерброда. Только едим его правильно 😁 Если вас настиг сегодня ✅ День осеннего одиночества, то вот вам инструкция как скрасить будни: ✅ День «Идущего к реке» ✅ День рождения группы «Чайф» О своем здоровье нужно помнить всегда! ✅ Всемирный день сердца ✅ Международный день глухих ✅ Всемирный день сетчатки глаза Ещё несколько напоминалок: ✅ Всемирный день мигрантов и беженцев ✅ День тигра на Дальнем востоке ✅ День счастливого гуся Не забудьте поздравить с профессиональным праздником ✅ День машиностроителя ✅ День отоларинголога.