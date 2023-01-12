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Умар Нурмагомедов про отсутствие Хабиба в его углу на UFC Fight Night 217: «Большого происшествия не случится»

Боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов прокомментировал решение двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова покинуть индустрию ММА.

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