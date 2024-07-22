Лидеры стран ЕС отреагировали на снятие Байдена с выборов

Лидеры стран Европейского союза по-разному отреагировали на решение президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов: первые хвалят его за это решение, вторые выразили поддержку экс-президенту США Дональду Трампу, а третьи высказались нейтрально.