Лидеры стран ЕС отреагировали на снятие Байдена с выборов

Лидеры стран Европейского союза по-разному отреагировали на решение президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов: первые хвалят его за это решение, вторые выразили поддержку экс-президенту США Дональду Трампу, а третьи высказались нейтрально.
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