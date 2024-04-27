МИД Таджикистана рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в Россию

вучит она так, дословно: "Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости".
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