Страна и люди
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Страна и люди

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МИД Таджикистана рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в Россию

МИД Таджикистана рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в Россию

вучит она так, дословно: "Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости".

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