Сибига жалуется на спутники «Рассвет» в международное «Спортлото»

Возглавляющий украинский МИД Сибига потребовал от Международного союза электросвязи (МСЭ) запретить вещание российской спутниковой группировки «Рассвет» над территорией Украины.
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