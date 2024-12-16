16 декабря в Германии состоится голосование о вотуме доверия правительству Шольца. Если правительству вынесут вотум недоверия, это может стать предпосылкой к роспуску парламента и досрочным выборам, которые могут состояться 23 февраля.
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