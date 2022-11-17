Общественный совет при Минприроды РФ оценит систему экомониторинга Челябинска

Его представители познакомятся с реализацией федерального проекта «Чистый воздух» в городе. Опыт Челябинска по внедрению и применению городских систем мониторинга качества воздуха обсуждался в рамках заседания рабочей группы «Экомониторинг» Общественного совета при Минприроды России.
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