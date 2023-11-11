Кандидат в президенты Рамасвами: столкновение с Россией приведет к концу США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами предостерег Вашингтон от столкновения с Россией и Китаем, так как подобный конфликт может привести к прекращению существования Соединенных Штатов.
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