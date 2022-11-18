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China Daily: Вашингтон превратил НАТО с “общепризнанным мёртвым мозгом в кровожадного зомби”

China Daily: Вашингтон превратил НАТО с “общепризнанным мёртвым мозгом в кровожадного зомби”

Вашингтон превратил НАТО в “бездумного зомби”, пишет China Daily. По мнению автора статьи, Североатлантический альянс – это пережиток холодной войны, от которого необходимо избавиться.

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