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Газета.ру

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Великобритания выделяет Украине зимний пакет помощи с ракетами к Patriot

Великобритания выделяет Украине зимний пакет помощи с ракетами к Patriot

Великобритания выделяет пакет помощи на 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 11,7 миллиарда рублей) на усиление ПВО Украины перед предстоящей зимой, который включает ракеты к Patriot.

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