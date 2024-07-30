«Россети Ленэнерго» в этом году получит 36 новых машин на базе «ГАЗа»

Электричество потребителям России поставляет группа «Россети». Аварийным бригадам холдинга зачастую приходится выезжать в труднодоступные места, чтобы починить сеть, восстановить поступление электроэнергии.
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